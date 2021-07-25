Aydın Büyükşehir Belediyesi Cincin'deki yangına anında müdahale etti

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Koçarlı'nın Cincin Mahallesi'ndeki kullanılmayan bir evde ve etrafındaki arazide çıkan yangına hızlıca müdahale etti. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.



Bugün öğleden sonra vatandaşların yangın ihbarını değerlendiren itfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale etti. Kullanılmayan evdeki yangın, araziye sıçrarken metruk ev ve arazideki bazı ağaçlar yangından zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp soğutma çalışmalarına başladı. Son günlerde birçok yangın çıktığını hatırlatan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları çıkabilecek yangınlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

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