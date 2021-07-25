Başkan Çerçioğlu filenin sultanlarını tebrik etti

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Çin karşısında aldığı galibiyet sonrasında tebrik etti.



Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçında son şampiyon Çin karşısında 30'lık net bir galibiyet alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tebrik etti. Sosyal medya paylaşımı yaparak takımla gurur duyduğunu belirten Başkan Çerçioğlu şu ifadelere yer verdi; "Son olimpiyat şampiyonu Çin'i 30 mağlup eden #FileninSultanları’nı yürekten kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyorum kızlar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.