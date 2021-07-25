Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri günü yoğun geçiriyor

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bugünü de yoğun mesaiyle geçiriyor. Ekipler Efeler'in Kuloğullar Mahallesi'nde çıkan samanlık yangınına anında müdahale ederek söndürdü ve soğutma çalışmalarına başladı.



Bugün öğleden sonra gelen yangın ihbarına hızlıca cevap veren ekipler samanlık yangınına müdahale etti. Zorlukla söndürülen yangın sonrasında soğutma çalışmalarına başlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, günlük yangın sayısının arttığını hatırlatıp vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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