100 namlı boğa güreşti; sıcaktan kaçanlar sahiplerine zor anlar yaşattı 



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde, 100 namlı boğanın katılımı ile yapılan 6'ncı Boğa Güreşi Festivali, yoğun ilgi gördü. Biletleri 25 TL'den satılan güreşleri yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen 6'ncı Geleneksel Boğa Güreşi Festivali, Alangüllü Arenası'nda yapıldı. Aydın, Muğla, İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nin çeşitli illerinden gelen 100 boğa kıyasıya güreşti. Havanın sıcak olması nedeniyle bazı boğalar güreşten kaçıp, sahiplerine zor anlar yaşattı. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan boğa güreşlerine ilgi yoğun oldu. Sabah erken saatlerden itibaren güreşlerin yapılacağı alana gelen yaklaşık 3 bin kişi, kamyon ve traktör römorklarında güreşleri izledi. Biletleri 25 TL'den satılan güreşleri kimileri piknik yaparak izledi, keyifli anlar yaşadı,

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Pandemi nedeniyle evlerinde sıkılan vatandaşlar ve bu camiaya gönül verenlerin beraberce bir özlemi vardı. Boğa güreşiyle ilgili komitemiz de çok ciddi bir çalışma yaptı. Boğaların çatımlarının isabetli olmasıyla zevkli güreşler oldu. Bu vesileyle vatandaşların bıkkınlığını birazcık olsun güreş izleterek unutturmaya çalışıyoruz. 2021yılında Aydın'da toplamda 6 boğa güreşi olacak. Bu güreşlerin 3'ü Germencik'te yapılacak. Bu bizim için sevindirici" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2021-07-25 17:02:26



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