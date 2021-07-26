Aydın’da kavurucu sıcaklar etkili olacak

Aydın’da bugün den itibaren sıcaklık değerleri artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Aydın il genelinde bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklık değerleri bugünden itibaren artarak, 4243 derece bandına çıkacak. Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da bugün az bulutlu ve açık havanın etkili olması beklenirken sıcaklık değerinin ise 40 derece olması bekleniyor. Aydın’da Salı 42, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü ise havanın az bulutlu ve açık 43 derece olacağı öğrenildi. Önümüzdeki bir haftalık süreçte yüksek sıcaklık değerleri dolayısıyla vatandaşlar, her hangi bir olumsuzluk yaşamamaları için güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saatlerinde gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları, gölge alanları tercih etmeleri konusunda uyarıldı.

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