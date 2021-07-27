Didimli Yağmur ölü olarak bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan boş bir arsada ölü olarak bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Didim'de yaşayan Yağmur Tayhan geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde ailesiyle birlikte gittiği bir düğünden çarşıda işi olduğunu söyleyerek ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri genç kız için arama çalışması başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, ilçedeki boş bir arsada genç bir kıza ait ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede cesedin 2 gün önce kaybolan genç kıza ait olduğu ve vücudunda kesici alet izlerinin bulunduğu tespit edildi. Tayhan'ın cansız bedeni yapılan olay yeri incele çalışmalarının ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, genç kızım kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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