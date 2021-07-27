NAZGEM’in ücretsiz telafi kursları başlıyor

Nazilli Belediyesi tarafından ‘herkese eğitim’ sloganı ile hayata geçirilen NAZGEM, pandemi süresince düzenli olarak okula gidemeyen öğrenciler için 230 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak telafi eğitimi verecek.

Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi (NAZGEM), pandemi nedeniyle düzenli olarak okula gidemeyen öğrenciler için telafi programı hazırladı.

230 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan eğitimler kapsamında; Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Tarih, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe ve İngilizce branşlarında yetiştirme kursları açılacak.

Öğrencilerin geçmiş yıllardaki eğitim açığını kapatarak gelecek döneme hazırlamak amacıyla yürütülecek telafi programı haftada 10 saat olarak uygulanacak.

İlçe genelinde eğitim alanında elde edilen başarılan artırılması için Nazilli Belediyesi olarak gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimizin eğitim alanında daha iyi yerlere gelmesi için tüm öğretmenlerimizle birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Pandemi döneminde en çok etkilenen alanlardan biri de maalesef ki eğitim olmuştur. Her şeyde fedakarlık yapılabilir ancak evlatlarımızın ve ülkemizin geleceğini etkileyen eğitim alanında fedakarlık söz konusu değildir. Bu nedenle yaklaşık 2 yıldır düzenli olarak okula gidemeyen öğrencilerimiz için telafi kurslarımız ücretsiz olarak yapılacak. Kurumumuzdaki öğretmen arkadaşlarımız velilerimizle sürekli irtibat halinde olacak. Bu anlamda emek veren tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

6781011 ve 12. sınıflar için düzenlenen programa katılmak isteyen öğrenciler, Turan Mahallesi 155 Sokak’ta bulunan NAZGEM hizmet binasına giderek kayıt yaptırabilecek.

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