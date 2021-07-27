Başkan Erol, tapu müjdesini verdi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Kapalı Pazar Yeri ve Otopark alanı için adım atılırken, tapu müjdesini veren Başkan Erol; “Yakın zamanda kapalı pazaryeri ve otopark projemiz başlayacaktır” dedi.



İlçeye kazandırdığı organize sanayi bölgesi ile dikkatleri üstüne çeken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’dan tapu müjdesi geldi. Buharkent Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Anadolu Lisesi’nin karşılığında devralınan Eski İstiklal İlkokulu arsasının tapusunu Belediye Başkanı Mehmet Erol devraldı. İlçenin merkezindeki alanın, kapalı pazar yeri ve otopark alanı olarak düzenlenmesi için çalışmaların en kısa sürede başlayacağını ifade eden Başkan Erol, tapu müjdesini de sosyal medya üzerinden verdi.

Paylaşımında “Buharkent için tarihi bir gün” olduğunu ifade eden Başkan Erol, “Yıllardır beklenen kapalı pazaryeri ve otopark projemizin yapılacağı Eski İstiklal İlkokulu arsasının karşılığı olarak belediyemiz tarafından yapılan 24 Derslikli Anadolu Lisesi inşaatı tamamlanmıştı. Bunun üzerine bugün Buharkent Merkez 2324 parselde kayıtlı 2553 metrekare alana sahip eski İstiklal İlkokulunun arsası belediyemize devrolmuştur. Yakın zamanda Kapalı Pazaryeri ve Otopark projemiz başlayacaktır. Buharkent’imize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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