Kuşadasıspor transferde hızlı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KUŞADASI, (DHA) Bölgesel Amatör Lig'den 20 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'e çıkan Kuşadasıspor, transfere hızlı başladı.

Siyah-beyazlı ekip iç ve dış transferde 10 isimle birden sözleşme imzaladı. Kuşadası, dış transferde Ceyhanspor'dan merkez orta saha Murat Çaydemir, Ergene Velimeşespor'dan ön libero Semih Kahraman, Alanyaspor'dan sağ bek Sıddık Çelik, Belediye Kütahyaspor'dan ofansif orta saha Mustafa Demirel, Çiğli Belediyespor'dan kaleci Bartu Kaya, Gümüşhanespor'dan sol kanat Okan Uğurlu, Aydın Yıldızspor'dan sağ kanat Emre Akbulut'la sözleşme imzalarken, iç transferde Yakal Taylan, Galip Öztürk ve Ahmet Turak'ı profesyonelliğe geçirdi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2021-07-27 11:22:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.