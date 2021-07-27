“Ayşe’nin Renkli Dünyası” Kuşadası’nda

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Ayşe Koçtaş’ın eserlerinin yer aldığı resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Sanatçının yağlıboya tekniği ile hazırladığı eserler sergiyi ziyaret eden sanatseverlerin yoğun beğenisini aldı.
Denizlili sanatçı Ayşe Koçtaş’ın 30 yağlıboya eserinin yer aldığı “Ayşe’nin Renkli Dünyası” isimli resim sergisi Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı. Sanatçının kent ve doğa manzaraları ile kadın temasıyla hazırladığı eserler sergiyi ziyaret eden sanatseverler tarafından beğeni ile karşılandı. Sergi 1 Ağustos tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.
Sergi açılışında konuşan sanatçı Ayşe Koçtaş “Resme yaklaşık 10 senedir ilgi duyuyorum. Amatör olarak başladığım çalışmalarım gün geçtikçe profesyonelleşti. Bugüne kadar yaklaşık 50 tablo yaptım. Geçtiğimiz yıl Denizli’de bir sergi açmıştım. Eserlerimi Kuşadası’nda sergilemek beni çok mutlu ediyor. Ev sahipliğinden dolayı Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.