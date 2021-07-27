Coğrafi işaretli Aydın incirinde ilk hasat yapıldı

Dünya genelinde lezzeti ve kalitesi ile meşhur olan coğrafi işaretli Aydın incirinde sezonun ilk hasadı yapıldı.

Aydın’ın önemli tarım ürünlerinden olan sarılop olarak bilinen Aydın incirinin ilk hasadı yapıldı. İncir Hasat ve İhracat Komisyonu tarafından belirlenen hasat tarihi kapsamında sarılop incirde hasat bugün başlarken, siyah incirin hasadı ise 29 Temmuz’da başlayacak. İl genelinde yaklaşık 400 bin dönüm incir ağacı bulunan Aydın’da sezon içerisinde de ortalama 200 bin ton incir üretimi gerçekleştiriliyor. Taze incirin hasadına “Bismillah” diyerek başlayan üreticiler sezonun hayırlı olmasını diledi. Hasat dönemi ile birlikte incir bahçelerinde de hummalı çalışmalar başladı.

Aydın, ülkedeki incir üretiminin yüzde 70'ini karşılarken, her yıl yaklaşık 300 milyon dolar civarındaki ihracat ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Komisyon tarafından belirlenen yeni sezon ihracat tarihleri ise sarılop incirde 28 Temmuz, Bursa siyahında ise 30 Temmuz oldu.

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