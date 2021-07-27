Meryem Boz'dan Başak Koleji gençlerine teşekkür mesajı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Meryem Boz, olimpiyat öncesi kendisinin duvar resmi önünde sürpriz yaparak başarı dileyen Başak Koleji Anadolu Lisesi öğrencilerine sosyal medya hesaplarından teşekkür etti.
Başak Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri, milli takımlarda küçük, yıldız, genç ve A Takım olmak üzere her kategoride ay yıldızlı formayı başarıyla temsil eden, Meryem Boz'a, Tokyo 2021 Olimpiyatları öncesi Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda bulunan duvar resmi ile sürpriz yaparak, başarı dileklerinde bulunmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde, Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı performans sergileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 30 mağlup etti. Takımın başarılı oyuncularından Meryem Boz, olimpiyat öncesi kendi duvar resmi önünde kendisine sürpriz yaparak başarı dileyen Başak Koleji Anadolu Lisesi öğrencilerine sosyal medya hesaplarından teşekkür etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.