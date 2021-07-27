Aydın Valiliği’nden genç kızın öldürülmesi ile ilgili basın açıklaması

Aydın’ın Didim ilçesinde 16 yaşındaki Yağmur Tayhan’ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak valilikten açıklamada bulunuldu.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “25.07.2021 tarihinde A.T. isimli şahıs Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek öz kızı olan Aydın 2005 doğumlu Y.T. nin 25/07/2021 günü saat:12.00 sıralarında ikamet adreslerinden tek başına ayrıldığını ve kayıp olduğunu beyan etmiştir.

Arama çalışmaları devam etmekte iken Y.T., 27.07.2021 günü saat 07.50 sıralarında Didim ilçe merkezinde ölü vaziyette bulunmuştur. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat ve Asayiş şube ekiplerimizin yaptığı koordineli çalışma neticesi olayın gerçekleştiği ikamet tespit edilmiş, Olayın faili şüpheli şahıs kısa süre içerisinde Didim İlçesinde bir parkta yakalanmıştır. Şüpheli ile yapılan ilk mülakatta olayı gerçekleştirdiğini itiraf etmiştir” denildi.

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