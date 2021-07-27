Zirai alandaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zirai alandaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü

İHA

Zirai alandaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde zirai alanda çıkan yangın bölgede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Rahmanlar Mahallesi’nde zeytinlik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter ile havadan da müdahale edildi. Yangın ekiplerin çalışması ile evlerin bulunduğu alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlerden telefon çalıyordu, yakalandı
YEREL HABERLER Evlerden telefon çalıyordu, yakalandı
15 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Apartmanı saran kötü kokunun nedeni belli oldu
YEREL HABERLER 15 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü ...
Efeler’de parklar temizleniyor
YEREL HABERLER Efeler’de parklar temizleniyor
Aydın Valiliği’nden genç kızın öldürülmesi ile ilgili basın açıklaması
YEREL HABERLER Aydın Valiliği’nden genç kızın öldürülmesi ile ilgili ...
Karacasu’daki arazi yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Karacasu’daki arazi yangını kontrol altına alındı
Didim'de kayıp Yağmur'un bıçak darbelerinin olduğu cesedi bulundu (2)
YEREL HABERLER Didim'de kayıp Yağmur'un bıçak darbelerinin olduğu ...
Aydın’da KGYS'ye yakalanan 98 kişi uyarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da KGYS'ye yakalanan 98 kişi uyarıldı
Başkan nikah kıydı, Milletvekili şahitlik yaptı
YEREL HABERLER Başkan nikah kıydı, Milletvekili şahitlik yaptı
Bozdoğan’da ev yangınına Muğla itfaiyesi müdahale etti
YEREL HABERLER Bozdoğan’da ev yangınına Muğla itfaiyesi müdahale ...
Genç kızın katili, babasının iş yeri komşusu çıktı Katil kendi evinin terasında genç kızı öldürmüş Didim polisi katili kısa sürede yakaladı
YEREL HABERLER Genç kızın katili, babasının iş yeri komşusu ...
Çaldığı motosikleti, bulduğunu iddia ederek para karşılığı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Çaldığı motosikleti, bulduğunu iddia ederek para ...
Meryem Boz'dan Başak Koleji gençlerine teşekkür mesajı
YEREL HABERLER Meryem Boz'dan Başak Koleji gençlerine teşekkür ...
Coğrafi işaretli Aydın incirinde ilk hasat yapıldı
YEREL HABERLER Coğrafi işaretli Aydın incirinde ilk hasat yapıldı
Didim'de kayıp Yağmur'un bıçak darbelerinin olduğu cesedi bulundu
YEREL HABERLER Didim'de kayıp Yağmur'un bıçak darbelerinin olduğu ...
Aydın'da aşı rekoru Bir günde 27 bin doz aşı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın'da aşı rekoru Bir günde 27 bin doz aşı yapıldı
Aydın Büyükşehir Belediyesi 486 köyde vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi 486 köyde vatandaşlarla ...
“Ayşe’nin Renkli Dünyası” Kuşadası’nda
YEREL HABERLER “Ayşe’nin Renkli Dünyası” Kuşadası’nda
Kasım Yaman Parkı'nda çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Kasım Yaman Parkı'nda çalışmalar tamamlandı
Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tatbikat gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tatbikat gerçeği ...
Genç kız boş arazide ölü olarak bulunmuştu Vücudunda bıçak izlerine rastlandı
YEREL HABERLER Genç kız boş arazide ölü olarak bulunmuştu Vücudunda ...
Sulama kanalına uçtu, otomobilini bırakıp gitti
YEREL HABERLER Sulama kanalına uçtu, otomobilini bırakıp gitti
Kuşadasıspor transferde hızlı
YEREL HABERLER Kuşadasıspor transferde hızlı
Başkan Erol, tapu müjdesini verdi
YEREL HABERLER Başkan Erol, tapu müjdesini verdi
NAZGEM’in ücretsiz telafi kursları başlıyor
YEREL HABERLER NAZGEM’in ücretsiz telafi kursları başlıyor