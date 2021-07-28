Didim’de yol çalışmaları devam ediyor

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Didim’i modern ve sağlıklı ulaşım ağına kavuşturmak için Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını devam ettiriyor. Kentin tüm mahallelerinde eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Efeler Mahallesi 1602 sokak ve kalender caddesinde parke tamiratı, 1580 sokakta yol altyapı yapımı, Altınkum Mahallesinde parke taşı tamiratları ve yol yapım faaliyetleri sürdürülüyor. Bunların yanı sıra, Akbük Mahallesi’nde beton yol tamiratı gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “İlçemize sağlıklı ve modern yollar yapmak için Belediye ekiplerimiz kentin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımız ara vermeden devam edecektir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

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