Drone destekli denetimde 2 saatte 23 bin TL ceza uygulandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde 2 saatte kurallara uymayan sürücülere toplam 23 bin 546 TL ceza yazıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Efeler’de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında denetimde emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu ve yaya önceliği kullanımı gibi kural ihlalleri denetlendi. Atatürk Kent Meydanı Abide Kavşağı’nda yaklaşık 45 dakika süren denetimde kurallara uymadığı tespit edilen 60 araç sürücüsüne toplamda 23 bin 546 TL cezai işlem uygulandı. Denetim sonrasında yapılan açıklamada ise trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kurallarının uyulması konusunda farkındalık oluşturmak adına yapılan çalışmaların aralıksız devam edeceği ifade edildi.

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