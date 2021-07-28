Rektör Aldemir’e Kuşadasıspor forması

Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reşat Kartal, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kuşadasıspor’un şampiyonluğu ile bölgemize büyük bir gurur yaşattığını söyleyerek bu başarıda payı olan Gürkan Ferhatoğlu’nu tebrik etti.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu vurgulayan Rektör Aldemir, Spor Bilimleri Fakültesinin ‘Şampiyonlar Okulu’ olarak anıldığını öğrencilerin ve öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası alandaki başarılara imza atığını ifade etti.

Lisans eğitimini ADÜ’de tamamlayan yüksek lisans eğitimine ise halen devam eden Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu, Kuşadasıspor’un, 26 yıl aradan sonra 3. Lige çıktığını bu başarıda ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in büyük katkılarının olduğunu belirterek bölge sporunun gelişmesi için hep birlikte çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Ziyaret, Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu’nun ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e Kuşadasıspor formasını takdim etmesi ile sona erdi.

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