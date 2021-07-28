Sağlık ocağına gelince yakalandı

Karadeniz için sağanak, 3 bölge için yüksek sıcaklık uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde tedavi amaçlı sağlık ocağına gelen azılı hırsız kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun zamandır yakalamaya çalıştığı Motosiklet Hırsızlığı ve Evden Hırsızlık suçları başta olmak üzere 6 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.K. sağlık ocağına geldiği sırada polisleri fark ederek kaçmaya başladı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsın peşine düşerek kısa süren kovalamacanın ardından S.K.’yı yakaladı. Azılı hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.