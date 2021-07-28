Didim’de çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı

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Aydın’ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Didim ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avcı Çukuru mevkiinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını bölgedeki yerleşim yerlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile korkulan olmazken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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