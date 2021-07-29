Söke’deki yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Söke ilçesinde zirai alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sayrakçı Mahallesi’ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İçerisinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda kuru otların tutuşması ile başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.