Söke'de 250 bin lira değerinde gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Söke İlçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, maddi değeri 250 bin lira olan 5 bin 949 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sazlı Mahallesi'nde gümrük kaçağı parfüm satıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince tespit edilen adreslere dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, kaçak olduğu tespit edilen 5 bin 949 parfüm, 1 şişe kapaklanma aleti, barkod ve hologram ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak parfümlerin maddi değerinin 250 bin lira olduğu belirtilirken, satıcı Orhan D. (47) gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatılan Orhan D. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN

2021-07-29 15:19:02



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