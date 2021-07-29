Didim’deki yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Efeler Mahallesi İmbat Koyu Sitesi çevresindeki makilik ve zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. 2 arazöz, 4 itfaiye aracı ve iş makineleri ile alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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