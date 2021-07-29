Didim'de makilik yangını (2)



2 SAATTE KONTROL ALTINDA

Aydın Didim'e bağlı Yeni Mahalle İmbat Koyu yakınlarında makilik alanda çıkan yangına Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri; 2 arazöz, 3 itfaiye ve 3 iş makinesi ile müdahale edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden TOMA ile de söndürme çalışmasına destek verildi. Kaymakamı Halil Avşar, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Ekiplerin 2 saatlik mücadelesi sonucu yangın, kontrol altına alınırken, 15 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-07-29 18:12:04



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