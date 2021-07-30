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GEKA 141'nci yönetim kurulu toplantısı Aydın'da yaptı

İHA

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 141'inci yönetim kurulu toplantısı Aydın'da gerçekleştirildi.

GEKA 141'nci yönetim kurulu toplantısı Aydın'da yaptı

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) 141’inci yönetim kurulu toplantısı Aydın’da gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konuşmasında yeni kararnameyle yönetim kurulunun revize olan yapısına değinerek, “Ajanslarımız kurulduğundan beri Güney Ege Bölgemiz gibi birden fazla ilden oluşan bölgelerde, illerde ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde yönetim kurulu üyeleri görevlerini dönüşümlü olarak icra etmekteydi. 14 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan 'Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' ile Ajanslarımızın da işleyişini düzenleyen '4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklikler oldu. Bu kapsamda, artık ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde ticaret ve sanayi odası başkanlarının ikisi de kurumlarını temsil edecektir. Böylelikle, geçtiğimiz iki yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği görevlerini icra eden Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin ve Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci’ye yeni kararname ile sürekli hale gelen görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca yönetim kurulu üyelikleri sürekli hale gelen Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ile Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’a başarılar diliyorum. Yönetim Kurulumuzun yeni yapısıyla gerçekleştireceği çalışmaların ve alacağı kararların Güney Ege’nin kalkınması için hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım" dedi.

Yeni yönetim kurulu başkanı Vali Atik oldu
Kalkınma Ajanslarının kuruluşu ve görevlerini düzenleyen ilgili mevzuat gereğince, GEKA yönetim kurulu başkanlığının valiler tarafından birer yıllık süreyle dönüşümlü olarak illerin alfabetik sırası takip edilerek yürütülmesine istinaden yönetim kurulu başkanlığı toplantı sonunda devredildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy görevini, Denizli Valisi Ali Fuat Atik’e devretti. Vali Aksoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik’e yeni dönem yönetim kurulu başkanlığında başarılar diledi. GEKA'nın yönetim kurulu başkanlığı görevini devralan Denizli Valisi Ali Fuat Atik de Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a bir yıllık süre zarfındaki başarılı yönetim kurulu başkanlığı görevi ve çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Toplantıda 14 Temmuz'da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişen ajans mevzuatı hakkında yönetim kuruluna bilgi sunuldu. Ayrıca, 2018 ve 2020 yılları Mali Destek Programları projeleri kapsamındaki talepler değerlendirildi. Yönetim Kuruluna güdümlü projeler konusundaki gelişmeler ve GEKA'nın son dönemdeki faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı.

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