Vali Aksoy: Milli Park'a girişler yasaklandı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınları nedeniyle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişlerin yasakladığını duyurdu.

Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlar nedeniyle, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişlerin yasakladığını duyurdu. Vali Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-07-30 01:48:41



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