Vali Aksoy: Milli Park'a girişler yasaklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınları nedeniyle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişlerin yasakladığını duyurdu.
Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlar nedeniyle, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişlerin yasakladığını duyurdu. Vali Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-07-30 01:48:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.