Aydın Büyükşehir Belediyesi 553 mahallede binlerce vatandaşla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katılımcı belediyecilik anlayışı ile vatandaşların görüş, talep ve önerilerinin tek tek not edildiği 'Büyükşehir Sahada' projesi ile 553 köyde binlerce vatandaşla bir araya gelindi.



'Büyükşehir Sahada' projesi ile vatandaşlarla bir araya gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi, bayram arası verdiği ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. Büyükşehir bürokratlarının eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği köy ziyaretleri ile vatandaşların görüş, talep ve öneriler tek tek not ediliyor. Kentin geleceğine yapılacak olan yatırımların vatandaşlara birlikte belirlendiği ve bu yatırımlar hakkında bilgi verilen toplantılarda Büyükşehir Belediyesi ile vatandaş işbirliği sağlanıyor. Büyükşehir bürokratları ve ilgili birim yetkililerinin yer aldığı toplantılarda vatandaşlardan gelen görüş, talep ve öneriler not edilerek ilgili birim yetkilisinden anında bilgi alınıyor ve vatandaşların talepleri belirli bir iş planına dönüştürülüyor.



Vatandaşlar Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti

Böylelikle vatandaşların güncellenen ihtiyaçları yerinde tespit edilerek hızlı ve etkin bir çalışma gerçekleştiriliyor. Toplantıların verimli geçtiğini belirten ve bu çalışma sisteminden memnun olan vatandaşlar, 'Büyükşehir Sahada' projesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.



“Derman belediyeciliğinin ne demek olduğunu tıkır tıkır çalışarak gösteriyoruz”

Vatandaşların talep ve görüşlerini alarak kısa sürede hızlı bir çalışma pratiği geliştirdiklerini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Derman belediyeciliğinin ne demek olduğunu tıkır tıkır çalışarak uygulamalı olarak gösteriyoruz. Biz vatandaşlarımıza giderek talepleri topluyoruz ve hayata geçiriyoruz. Çözüm odaklı, hızlı ve etkin çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

