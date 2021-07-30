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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'a 8 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak

İHA

Aydın'a 8 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yatırımları kapsamında Aydın’a toplam 8 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak.

Geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın’a yapılacak olan yatırımların detayları belli olmaya başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatı doğrultusunda Aydın’da projeler için çalışmalar hızlanırken Aydın’ın Efeler, Bozdoğan, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Kuşadası ve Söke ilçelerine yarı olimpik yüzme havuzu yapılacağı duyuruldu. Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığınca sağlanan ödenekle Aydın genelinde 8 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapımı gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

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