Sağlıkçılara acil durum eğitimi verildi

Aydın Devlet Hastanesi Radyoloji ve Nükleer Tıp birimlerinde çalışan personellere Acil Durum Eğitimi verildi.
Özellikle pandemi sürecinde önemleri bir kez daha ortaya çıkan sağlık çalışanları için acil durum eğitimleri sürüyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Aydın Devlet Hastanesi Radyoloji ve Nükleer Tıp birimlerinde çalışan personellere acil durum eğitimi verildi. Konu ile ilgili Aydın Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Hastanemiz Radyoloji ve Nükleer Tıp birimlerinde çalışan arkadaşlarımıza yönelik , Acil Tıp Uzmanı, Uzm.Dr.Engin Öztürk tarafından,CPR (Kardiyopulmoner resusitasyon) ve Allerjik Reaksiyonlar ve bu gibi durumlarda neler yapmamız gerekli, konularında eğitim verildi. Eğitime katılan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.