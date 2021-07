Kuşadası Belediyesi sağlığa tempo tutuyor

Kuşadası Belediyesi yaz dönemi boyunca sürecek ücretsiz bir etkinlik programı ile farklı yaş gruplarını sporla buluşturmaya başladı. “Tempo tutuyoruz” sloganı ile hafta içi her gün en az iki seans halinde düzenlenen spor etkinliğine Kuşadalılar büyük ilgi gösteriyor.



Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle uzun süre evde kalan vatandaşlar için yaz boyunca sürecek ücretsiz spor etkinlikleri düzenlemeye başladı. Etkinlikler kapsamında antrenör Bedirhan Güllüdağ eşliğinde hafta içi her gün farklı saatlerde Güvercinada, Özer Türk Stadyumu ve Uğur İnan Spor Salonu’nda mat pilates, streching, boks ve çeşitli idman aktiviteleri yapma olanağı bulan vatandaşlar için haftanın üç günü ise Kısmet Otel Kavşağından başlayıp Atatürk Anıtı’nda son bulan tempolu yürüyüş ve egzersiz programı düzenleniyor. Her kesimden ve yaş grubundan Kuşadalının büyük ilgi gösterdiği spor etkinliklerinin ardından Kuşadası Belediyesi Mobil İkram Aracından soda ve ayran ikramında bulunuluyor. Etkinlikten ve ikramlardan büyük memnuniyet duyan vatandaşlar Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ediyor.



Güvercianda’daki mat pilates aktivitesine düzenli olarak katıldığını belirten Zümrüt Agar, “Kentimizde bu tür spor etkinliklerinin düzenlenmesi çok güzel ve faydalı. Güvercianda’nın eşsiz manzarasında spor yapma imkanı buluyoruz. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’e bize bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 07.00 ile 08.00 arasında Kısmet Otel Kavşağı’ndan başlayıp Atatürk Anıtı’nda son bulan tempolu yürüyüş ve egzersiz, salı ve perşembe günleri saat 10.00 ile 11.00 arası Güvercinada’da, saat 20.00 ile 21.00 arası Özer Türk Stadyumu’nda mat pilates, streching, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 10.00 ile 11.00 arası Özer Türk Stadyumu’nda boks, pazartesi ve çarşamba günleri ise saat 19.00 ile 20.00 arası Uğur İnan Kapalı Spor Salonu’nda güç, dayanıklılık, kondisyon, koordinasyon ve yağ yakımı çalışmasında oluşan idman istasyonları düzenleniyor. Etkinliklere kayıt gerekmeksizin tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilir.

