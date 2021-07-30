Rektör Aldemir’den fidan kampanyası

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, son günlerde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekerek fidan kampanyası başlattı.



Ülke genelinde birçok noktada başlayan ve şiddetini artıran orman yangınları ile mücadele devam ederken ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, anlamlı bir kampanya başlattı. ADÜ’de basın mensupları ile bir araya gelen Rektör Aldemir, orman yangınları ile beraber Türkiye'nin ciğerlerinin yandığını belirterek, fidan kampanyası başlattı.



Yanan toprakların eski haline gelebilmesi adına 2 bin fidan bağışında bulunduğu ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Yaklaşık 2 gündür ülkemizin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla içimiz yanıyor. Binlerce tarım arazisini kaybettik. Geleceğimizin en önemli yatırımları olan ormanlarımızın geri gelmesi çok uzun zaman alacak. Yangın görüntülerini izlerken bir insan olarak çok büyük üzüntüler duyduk. Bu konuda kendimi sorumlu hissetim ve Türkiye'de bir ilk yapacağız şu anda. Ben kendi adıma 2 bin fidan bağışıyla Aydın’da ülkemizin topraklarına sahip çıkmak için bir hareket başlatmak istiyorum. İnşallah bu ilk akım büyüsün ve biz de bu konuda adım atmış olalım. Fidan dikim döneminde yanan topraklarımızı yeniden eski haline getirebilmek adına 2 bin fidanı şahsım adına bağışlıyorum. Buradan İl Kültür Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer’i bu iyilik yarışına davet ediyorum. Bakalım o kimi davet edecek?” dedi.

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