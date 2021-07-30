Efeler’den yangın bölgelerine yardım eli

Efeler Belediyesi, Efeler Kent Konseyi ve Yeni İz Derneği iş birliği ile 21 şehirde onlarca farklı noktada çıkan ve şu ana kadar 3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınları için bağış kampanyası başlatıldı.

Efeler Belediyesi’nin ve Başkan Mehmet Fatih Atay’ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kampanya detayları duyuruldu. Birlik ve beraberlik mesajı verilen duyuruda, 29 Temmuz Perşembe gününden itibaren (dün) Güzelhisar Mahallesi, 37 Sokak No:6 adresinde bulunan Sevgi Çiçekçilik’te bağışların toplanacağı bildirildi.

“Yaralarımızı birlikte saralım”

Faciadan etkilenen vatandaşlar için acil ihtiyaç listesinin de paylaşıldığı duyuruda; su, yanık kremi, çocuk bezi, bebek maması, sıvı içecek ve göz damlası öncelikli yardım malzemeleri olarak belirlendi. Ayrıca bağış yapmak isteyen vatandaşlar, 0545 544 90 09 numaralı hattan irtibat kurabilecekler.

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