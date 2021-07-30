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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrenci adaylarına Rektör Aldemir’den davet

İHA

Üniversite öğrenci adaylarına Rektör Aldemir’den davet

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ’nün en güçlü üniversitelerden biri olduğuna dikkat çekerek, üniversite tercihi yapacak olan adayları ADÜ’ye davet etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrenci adaylarının tercih maratonu da başladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenciyi tercih telaşı sararken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilerin ADÜ’yü tercih etmeleri konusunda çağrıda bulundu. ADÜ sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya gelen Rektör Aldemir, göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmaları değerlendirerek, ADÜ’nün ülke genelinde yüzde 10’luk dilimde yer aldığını belirtti.
“ADÜ’lü olmak ayrıcalıktır”
ADÜ’lü olmanın bir ayrıcalık olduğuna dikkat çeken Rektör Aldemir, öğrencilere de çağrıda bulunarak “Öğrenci adaylarımızı geleceği inşa etmek üzere ADÜ’ye davet ediyorum. Yakında tüm dekanlarımız, bütün müdürlerimiz sosyal medyada bir video paylaşacaklar. Öğrencilerimizi ADÜ’ye davet edeceğiz. Geçen sene de yaptık bunu. Bu yıl da tekrarlayacağız. Biz Türkiye’de yüzde 10’a girmiş, Türkiye’nin trend üniversitesi olan, en büyük üniversitelerinden bir tanesiyiz. Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinden birisiyiz. ADÜ’lü olmak bir ayrıcalıktır. Aydın’da yaşamak bir ayrıcalıktır” diye konuştu.
Aldemir, geçtiğimiz aylarda medyada çıkan ‘ADÜ’den 30 profesör istifa etti’ yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını, son 3 yılda yalnızca bir profesörün istifa ettiğini belirtti.
“Makamın hakkını vermek zorundayız”
Rektörlük makamının hakkını vermek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Rektör Aldemir; “Çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Üniversitemizi bu sürece hazırladık. Ben ve ekibim, gerçekten Aydın’a yakışır şekilde üstün gayretler gösterdik. Gecemizi gündüzümüzü sürekli üniversitemize harcadık. Kendi adıma söylüyorum. Bazen haftada 2 kez Ankara’ya gittiğimi bilirim. Helali hoş olsun. Hiç gocunmadım. Çünkü Rabbim bize bu makamı nasip ettiyse bunun bir anlamı var. Bu makamın hakkını vermek zorundayız” dedi.
“Türkiye’deki tek üniversite olduk”
Pandemi sürecinde başarılı bir sınav verdiklerinin altını çizen Rektör Aldemir; “Hiç beklemediğimiz, bütün dünyayı çok zora sokan, çok zorlu bir süreçten tüm dünyanın geçtiği bir sınavdan geçtik. Türkiye bu konuda çok başarılı bir sınav verdi. Aydın’da üniversite olarak biz de çok başarılı bir sınav verdik. Pandemi sürecinde hiç bocalamadık. Pandemi sürecinde dijital eğitime geçiş yaptık. Bu konuda ADÜ TV’yi kurduk. Bu bize öyle bir altyapı oluşturdu ki, pandemi sürecinde dijital eğitime geçişte Türkiye’nin en hızlı aksiyon alan üniversitesi konumuna geldik ve aynı anda 50 ülkeye ve 30 bin öğrenciye eşzamanlı yayın yapabilen Türkiye’deki tek üniversite olduk” dedi.
“ADÜ’den 3 bilim insanımız listede”
Üniversite genelinde bilimsel seferberlik ilan ettiklerini sözlerine ekleyen Aldemir; “Ben atandığım dönemde şunu söyledim: biz bu saatten sonra üniversitede huzur ve sükûneti ilan ediyoruz. Bir de bilimsel seferberlik ilan ediyoruz dedik. Bizim işimiz bilim üretmek. Eğer siz bilim adamının önünü açarsanız, üniversitemizde çok kaliteli bilim adamları var. Ona biraz rahatlama biraz huzur verdiğinizde gerçek potansiyelini ortaya koyacaktır. Bunda başarılı da olduk. Çünkü ABD’deki Stanford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmada dünyanın en başarılı bilim adamları sıralamasında ADÜ’den 3 bilim insanımız bu listeye girdi” şeklinde konuştu.
“Türkiye’de bir ilk”
ADÜ’nün ülke genelinde yüzde 10’luk dilimde yer aldığını hatırlatan Aldemir, çok güçlü ve merkezi bir üniversite olduklarının altını çizerek “TÜBİTAK TR dizilim sıralamasında binlik proje alımında 217 üniversite arasında 15’inci olduk. Yayın sıralamasında 23’üncü, atıf sıralamasında 24’üncü olduk. Türkiye’de ilk Robotik ve Yapay Zekâ Enstitüsü’nü oluşturduk. Dünyada 17’nci, Türkiye’de ilk. ADÜ Uzaktan ve Açık Öğretim Fakültesi kurmuştur. Eğer biz bunu gerçek anlamda işler hale getirebilirsek şu anki mevcut konumumuzu çarpın dörtle. ADÜ güçlü ve merkezi bir üniversitedir” dedi.

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