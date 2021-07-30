Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Marmaris yangınına müdahale ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Marmaris’te süren orman yangına müdahale etmek için görev alıyor.



Marmaris’te iki gündür devam eden orman yangını binlerce ağacı kül etti. Yangınlarla canla başla mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de iki ekip halinde Marmaris yangına müdahale etmek için görev alıyor. Türkiye’nin en hızlı itfaiye ekipleri arasında gösterilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, deneyimli kadrosu ile hızlı ve etkin müdahaleleri ile yangınlarla canla başla mücadele ediyor.



"Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Dayanışma ile bu sürecin aşılacağını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarında büyük bir özveriyle çalışan itfaiye ekiplerimizden Allah razı olsun, ayaklarına taş değmesin. Hepinize yürekten teşekkür ediyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

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