Kuşadası - Selçuk karayolunda trafik kazası: 9 yaralı

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KuşadasıSelçuk karayolunda meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 9 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, KuşadasıSelçuk karayolunda kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile savaş alanına dönen yolda yaralılar yola savruldu. Yaralılar ambulanslarla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 9 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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