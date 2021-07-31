Araziden çıkan duman Özel Harekat polislerini harekete geçirdi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Pilav dağından çıkan duman sonrası, Özel Harekat polisleri devreye girerken, motosikletleriyle arazi turuna çıkan bir grubu gören polisler, gezintiye çıkan grubu uyardı.



Kuşadası'nda saat 20.00 sıralarında Pilav Dağı'ndan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ev itfaiye ekipleri ile birlikte Özel Harekat Polisleri de geldi. Bölgeyi araştırdıkları sırada bir grubun arazi motosikleti ile indiğini gören ekipler grubu durdurdu. Kimlik kontrollerinin ardından gruba uyarı yapan ekipler yangın çıkmadığını tespit ettikten sonra normale döndü.

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