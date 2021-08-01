Kuşadası Belediyesi, yangınzedeler için yardım kampanyası başlattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kuşadası Belediyesi, Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Kuşadası Belediyesi sosyal medya aracılıyla yaptığı paylaşımda acil ihtiyaç listesi paylaştı. Yangından zarar gören vatandaşların ve çiftçilerin battaniye, yorgan, yastık, halı, kilim, çarşaf, yatak (tek kişilik), çocuk bezi, kadın peti, ayakkabı, çiftlik hayvanları yem ihtiyacı olduğu açıklandı. Depremzedelere destek vermek isteyenlerin Kuşadası Belediyesi hizmet binası önündeki görevlilere teslim edilebileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.