24 saat korunan Milli Park'ta kuş uçurtmuyorlar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde birçok canlı türüne ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, karadan, denizden ve havadan 24 saat korunuyor.

Birçok canlı türüne ve dünyada sadece Türkiye'de bulunan 18 bitki türüne ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda yangın nöbeti devam ediyor. Türkiye genelinde çıkan orman yangınları nedeniyle ülke genelinde teyakkuza geçilirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri de doğal yaşam alanı olan Milli Park’ta 24 saat nöbet tutuyor. Karada devriye gezen ekiplerin yanı sıra Milli Park, denizden ve havadan da korunuyor.



“Milli Parkımızı koruyacağız”

Konu ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Milli Parkımızda koruma ekiplerimiz ve kolluk ekiplerimiz 24 saat devriye ve koruma görevlerini yerine getirmektedirler. Denizden ve havadan da Sahil Güvenlik ekiplerimiz koruma ve gözetleme yapmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışma programı ile Milli Parkımıza ait 3 koruma ekibi, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerimiz Milli Park'ın tamamında görev yapmaktadırlar. Alanda bulunan 120 adet anlık görüntü gönderen fotokapan ve kamera ile koordineli olarak çalışılmaktadır. Tüm benliğimizle, devletimizin tüm imkanlarıyla Milli Parkımızı korumaya devam edeceğiz” denildi.

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