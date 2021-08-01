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16. Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı'nda İncir fotoğrafı 2 ödül kazandı

İHA

16. Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı'nda İncir fotoğrafı 2 ödül kazandı

Uluslararası Ekoturizm Derneği’nin gerçekleştirdiği “16. Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı” Tokat’ta gerçekleşti. 206 ülkeden üyesi olan ve 55 destinasyonda başkanlığı bulunan Uluslararası Ekoturizm Derneği pandemiden sonra ilk etkinliğini gerçekleştirerek Sürdürülebilir Turizme dikkat çekti. Çalıştayda ‘İncir’ fotoğrafı Aydın’a 2 ödül getirdi.

Ekoturizm Çalıştayı, 30’a yakın Büyükelçi, 50’ye yakın ülkeden 250 yerli ve yabancı katılımcı, bine yakın ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşerek, dünyada büyük ses getirdi. 30’a yakın Büyükelçi Tokat şehir turunda Tokat Belediyesi’nin organize etmiş olduğu Mehter Marşı ile karşılandı.
“16. Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı”, Uluslararası Ekoturizm Derneği ve Travel Shop Turkey iş birliğiyle, Tokat Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği, TGA, OKA, THY, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tokat Ticaret Odası, Tokat Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Topçam Turizm ve Kayzen Yapı destekleriyle 2830 Temmuz tarihlerinde Tokat Dedeman Hotel’de gerçekleşti.

Etkinlikte 40 ayrı konuşmacı, bin 200’e yakın B2B görüşmesi gerçekleşti. Görüşmelerle Sürdürülebilir Ekoturizm için yeni olanak ve fırsatlar sunuldu.

“Tokat, Ekolojik ve gastronomik açıdan çok önemli”
Etkinliği gerçekleştiren Uluslararası Ekoturizm Derneği Başkan Yardımcısı Murtaza Kalender açılış konuşmasında “Doğup büyüdüğüm bu topraklarda böyle bir etkinliği yapmanın heyecanı ve gururu içerisindeyim. Tokat hem ekolojik hem de gastronomik anlamda dünyanın en sayılı destinasyonlarından birisi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinliğin sürdürülebilir olmasını temenni ediyor memleketime ve ülkeme hayırlara vesile olsun” dedi.

“Her yıl yüzde 25 büyüyen tek sektörün Ekoturizm”
Uluslararası Ekoturizm Derneği Başkanı Jon Bruno ise, açılış konuşmasında müthiş bir sunum yaparak dünyada ekoturizmin ve sürdürülebilir turizmin dikkatini çekerek dünyada her yıl yüzde 25 büyüyen tek sektörün Ekoturizm olduğunu ve ekoturizm seyahat severlerinin ucuz veya lüks destinasyon aramadıklarını vurgulayarak, aradıkları tek şeyin doğa ve organik hayat olmasını gerektiğini, seyahat edenlerin ortalama yaşının 40 olduğunu, en az 2 bin dolar para harcadıklarını söyledi. Ekoturizmde doğayı tahrip etmemek, doğaya sahip çıkmak ve yapılan her işin geri dönüşümünün olması gerektiğini belirtti.

“Türkiye’miz için önemli bir çalıştay”
Etkinliğe ev sahipliği yapan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, “Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı”nın Tokat ilimizde gerçekleşmesinden dolayı büyük mutluluk yaşıyorum. 16’ncısının düzenlendiği Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı’nın şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor, organizede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tokat’ımız Türkiye’nin coğrafi haritasının tam da ortasında olan, iklimi, doğası, tarihi ve güler yüzlü insanlarıyla eşsiz bir şehir. Uluslararası Ekoturizm Çalıştayı Tokat için çok önemlidir. Turizm konusunda, Ekoturizm noktasında Tokat’ın çok önemli bir yer edineceğini düşünüyoruz. Hem meyvesi hem sebzesi hem farklı aromaları ile Tokat Türkiye’de en nadide illerden biridir. Tokat’ımızı ekoturizm noktasında çok daha iyi yerlere getireceğimize inanıyorum. Günün sonunda Tokat için, Türkiye’miz için önemli bir çalıştay olacağını temenni ediyorum” dedi.

“Tokat çok kıymetli bir kent”
Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Uluslararası Ekoturizm Derneği’nin yapmış olduğu bu çalıştayın çok önemli bir etkinlik olduğunu, Tokat gibi Anadolu şehrinde gerçekleşiyor olması ve Tokat’ın tarihi, kültürü, doğası, insan yapısı ve güvenliği ile kıymetli bir il olduğunu belirterek; “Tokat’ta 84 çeşide yakın bitkisel üretim anlamında sebze meyve ve değişik cinste tarımsal ürünler yetişmektedir. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından önemli olmaya devam edecek. Tokat, bu anlamda müthiş potansiyel barındıran bir ilimiz” dedi.

Aydın’a uluslararası 2 ödül birden
Etkinliğin Gala yemeğinde Uluslararası Ekoturizm Ödülleri 16 kategoride sahiplerini buldu. Aydın’a da fotoğraf dalında ‘İncir’ fotoğrafı ile 2 ödül geldi. 2021 Uluslararası Ecotourism derneği Best Eco Photographer ödülünü Aydınlılar adına Asil Bayav Ekoturizm Derneğinin Bangladeş Bölüm Başkanı Mohammed Hanif’ten teslim aldı. Geniş katılımla gerçekleşen muhteşem Gala yemeğinde tüm katılımcılar eğlendiler.

Misafirler Tokat’a hayran kaldı
Yurtdışından gelen katılımcılar Tokat’a hayranlıklarını gizleyemediler. Gelen katılımcıları Tokat gezilerinde Tokat Belediyesi Bando ekibi karşıladı. Büyükelçi eşleri ile Bağ bahçe gezileri gerçekleştirilerek, toplanan meyve sebzelerle geleneksel lezzet olan Tokat Kebabı yapıldı. Tokat tanıtımı ve gezilerinin süreceği ifade edildi.

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