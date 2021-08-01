Aydın polisi teyakkuza geçti

Son günlerde artan yangınlar dolayısıyla Aydın emniyeti teyakkuza geçerken, ekipler sık sık ormanlık ve mesirelik alanlarda devriye görevi yapıyor.



Ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınları nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da önlemler alınmaya devam ediyor. İl genelindeki kurum ve kuruluşlar olası bir yangın karşı hazırlıklarını sürdürürken, Aydın polisi de adeta teyakkuza geçti. Merkez ilçe Efeler başta olmak üzere il genelindeki ormanlık bölgelerde sık sık devriye gezen emniyet ekipleri, olası bir yangının önüne geçebilmek adına yoğun mesai harcıyorlar. Aydın Valiliği tarafından alınan kararla il genelindeki ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklanmasının ardından mesire veya ormanlık alanlara giden vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarılarak geri dönmeleri sağlanıyor.

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