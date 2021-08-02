Didim’de görev yapan polisler turistler için dil öğrendi

Didim Kaymakamlığı, Aydın Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Didim Meslek Yüksek Okulu işbirliği ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü katkıları ile online İngilizce eğitim alan polis memurlarına sertifikaları verildi.

Didim Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan törene İlçe Kaymakamı Halil Avşar, Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, ADÜ Didim MYO Müdürü Evrim Kamacı ve emniyet mensupları katıldı. ADÜ Didim MYO öğretim görevlisi Nimet Çavuş tarafından 38 emniyet mensubuna 6 haftalık süreçte 24 saat online İngilizce konuşma eğitimi verildi.

İlçe Kaymakamı Halil Avşar sertifika töreninde yaptığı konuşmada, “Ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından olan Didim ilçemizde kamu hizmetlerinin daha hızlı verilmesi amacına katkı sağlayacak olan eğitime katkı sunan herkese teşekkür ederim” diyerek bu eğitimlerin Göç İdaresine de verilmesi ve ilerleyen zamanlarda da yüz yüze sürdürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Konuşmaların ardından emniyet mensuplarına sertifikaları verildi.

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