Uzmanlardan sünnet uyarısı; "Gayri sıhhi ortamlardan kaçının" "En uygun sünnet dönemi 2 yaş öncesi veya 6 yaş sonrası"

Yaz ayları ve okulların tatile girmesi ile birlikte sünnet operasyonlarında artış gözlenirken, uzmanlar sünnet için mutlaka uzman hekimlerin tercih edilmesi ve ev ortamı gibi gayri sıhhi ortamlarda yapılan operasyonlardan kesinlikle kaçılması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.



Sünnet, erkek çocuklarının erişkinliğe ilk adımı olarak nitelendiriliyor. Başta idrar yolları enfeksiyonunun azaltılması olmak üzere bir çok faydası bulunan bu cerrahi işlem, dini bir yükümlülük olması yanında bazen de zorunlu bir müdahale olabiliyor. Yaz aylarının gelmesi ve okulların kapanması ile birlikte artış gösteren sünnet operasyonlarının deneyimli ellerde, doğru yöntemler ile ve uygun koşullarda yapılması gerekiyor. Bu koşullar sağlanmadığında ise erkek çocuğun tüm hayatını etkileyebilecek önemli bir probleme davetiye çıkartabiliyor.



"Sünnet için en ideal dönem 2 yaş öncesi veya 6 yaş sonrasıdır"

Uzmanlar ideal sünnet döneminin 2 yaş öncesi yada 6 yaş sonrası olduğunu kaydetti. Ev ortamı gibi yerlerde sünnetten kesinlikle uzak durulmasını isteyen Çine Devlet Hastanesi Başhekimi Zafer Alkaya, "Okulların tatile girmesiyle çocuklarımızın sünnetleri ameliyathane ortamında üroloji uzmanımız tarafından sağlıklı, hijyenik ve güvenilir koşullarda yapılmaktadır. Sünnet dini bir yükümlülük olması yanında bazen de zorunlu bir müdahale olabilmektedir. Sünnet derisinin iltihabi hastalıkları ya da darlığı gibi birçok rahatsızlığı sünnet ile ortadan kaldırılmaktadır. Sünnet öncesi yapılan muayene ile inmemiş yumurtalar varsa tespit edilerek tedavi edilmekte olup; ayrıca şeker ve kalp rahatsızlığı gibi ciddi rahatsızlıklarda saptanabilmektedir. Sünnet için önerilen ideal yaş 2 yaş öncesi veya 6 yaş sonrasıdır. 26 yaş arası sünnet kaygıya neden olacağı için önerilmez. Sünnet için mutlaka uzman hekim tercih edilmeli ve ev ortamı gibi gayri sıhhi ortamlarda yapılan operasyonlardan kesinlikle kaçınılmalı" ifadelerini kullandı.

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