Didim 17. Altınkum yazarlar festivali başladı

Didim Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Altınkum Yazarlar Festivali başladı. 15 gün sürecek festivalde ünlü yazarları ağırlayacak.



Bu yıl 115 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Altınkum Yazarlar Festivali bu yıl 17. kez düzenleniyor. Altınkum Yalı Caddesi’nde bulunan Yazarlar standında gerçekleştirilecek olan festivalde Türkiye’nin önde gelen yazarları okurlarıyla bir araya gelecek. Festivale 38 yazar katılırken, gazeteci Barış Pehlivan, Mustafa Balbay, Kahraman Tazeoğlu, Uğur Dündar, Canan Karatay, İrfan Değirmenci, Emre Kongar, Ayşe Kulin ve İlyas Salman gibi birçok isim festivalde yerini alacak. 1 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Altınkum Yalı Caddesi’nde gerçekleştirilecek festivalin ilk gününde Bircan Yıldırım, Fikret Yıldırım ve Söke’li yazar Nalan Tuntaş okurlarına kitaplarını imzaladı.



Etkinliğe Didim Belediye Başkan yardımcısı Öznur Demirci Gündoğdu, Kültür ve Sosyal işler Müdürü Badeser Dumlupınar’da katıldı. Etkinlik kapsamında Başkan yardımcısı Gündoğdu yazarla Belediye tarafından hazırlatılan plaketleri takdim ederek, katılımlarından dolayı teşekkür etti. İlk gün etkinliğine kitap severler yoğun ilgi gösterdi.

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