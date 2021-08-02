Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.



Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Adalet Lojmanları Kavşağında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 48 AEC 839 plakalı otomobil ile M.C. yönetimindeki 09 FP 821 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklette yolcu konumunda bulunan H.E.C. isimli çocuk ve babası motosiklet sürücüsü M.C. motosikletten düşerek yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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