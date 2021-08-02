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Aydın itfaiyesinin, Marmaris’te ateşle mücadelesi sürüyor

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Marmaris'te süren orman yangınına personel ve araç sayısını artırarak müdahale etmeye devam ediyor.

Aydın itfaiyesinin, Marmaris’te ateşle mücadelesi sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Marmaris’te süren orman yangınına personel ve araç sayısını artırarak müdahale etmeye devam ediyor.
Marmaris’in pek çok bölgesini etkisi altına alan orman yangınları günlerdir sürüyor. Orman yangınıyla ilk gününden bu yana yoğun bir çaba ile mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri mücadelesine devam ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen'in de olay yerinde takip ettiği çalışmalar, yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için Büyükşehir'in deneyimli kadrosunun canhıraş ve etkin mücadelesi ile sürüyor.
“Dayanışmayı büyüteceğiz”
Süreci yakından takip ettiğini ve dayanışmayı büyüterek bu zorlu günleri atlatacaklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “10 araç ve 25 kişilik itfaiye ekibimizle yangınla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bize ihtiyaç duyulan her alanda yardıma hazırız. Bugün bir itfaiye erimiz yaralandı ama tedavi olup özveri ile çalışmaya geri döndü. İtfaiye ekiplerimize verdikleri büyük mücadele için teşekkür ediyorum. Ayaklarına taş değmesin. Dayanışmayı büyüteceğiz ve bu zor süreci birlikte atlatacak, yaralarımızı beraber saracağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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