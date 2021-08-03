Nazilli Belediyespor´da korona şoku

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NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor koronavirüs şokuyla sarsıldı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer stoper Onur Demir koronavirüse yakalandı. Düzcespor´dan transfer edilen deneyimli savunmacının, Kurban Bayramı tatilinde virüse yakalandığı öğrenildi. Yurt dışından gelen akrabalarında koronavirüse rastlanan 29 yaşındaki futbolcunun yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. 8 gündür karantinada olan Onur takımdan ayrı kaldı.

Onur Demir´in 10 Ağustos´ta başlayacak Afyonkarahisar kampına katılması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın NAZİLLİ, (DHA)

2021-08-03 12:22:50



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