Buharkent ve Kuyucak'ta faciadan dönüldü

Bodrum'da bir yangın daha!

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Aydın’ın Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde bulunan dağlık alanlarda çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangınlar Kuyucak'a bağlı kırsal Taşoluk Mahallesinde ve Buharkent’e bağlı kırsal Ericek Mahallesinde çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nazilli ve çevre ilçelerin Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. Yangınların çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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