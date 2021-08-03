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Efeler Belediyesi’nden Çankaya Caddesi’ne asfalt

İHA

Efeler Belediyesi’nden Çankaya Caddesi’ne asfalt

Efeler Belediyesi, Çankaya Caddesi’nde 1 kilometrelik asfalt serim çalışmalarına başladı.
Efeler Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım için kent genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları KöprülüVeysipaşa ile Mesudiye Mahallelerini birbirine bağlayan Çankaya Caddesi’nde asfalt çalışmalarına başladı.
Eskiyen yol nedeniyle ulaşımda sorun yaşayan mahalle sakinleri asfalt çalışmalarından ötürü Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti. Kent genelinde çalışmalarına hızla devam eden Efeler Belediyesi’nin yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının, periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi.

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