Uydukent'te elektrik aboneliği sorunu çözüldü

Uydukent’in 26 yıldır süren sorunları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimleriyle bir bir çözüme kavuşturuluyor.



Başkan Ömer Günel’in talimatıyla İmar Kanunu’nun geçici 11.maddesi doğrultusunda yapı kullanım ruhsatlarını almaya başlayan Uydukent sakinlerinin elektrik aboneliği sorunu da böylece çözülmüş oldu. Öte yandan Başkan Ömer Günel’in yaptığı görüşmeler ile elektrik dağıtım firması tarafından yapımına başlanan 10 adet trafo ile ilgili çalışma ise sürüyor.

Temellerinin atıldığı 1995 yılından bu yana sorunları bir türlü çözülemeyen Uydukent sakinleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in girişimleri neticesinde rahat bir nefes aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000’lik nazım imar planının kabul edilmesinin ardından Kuşadası Belediyesi tarafından 1/1000’lik imar uygulama planına dahil edilen Uydukent sakinlerinin yapı kullanım ruhsatı almalarının önündeki engel kalkmış oldu.



10 ay önce yürürlüğe giren İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik ile belli parsellerde değer artışı tespit edildi. Yönetmelik doğrultusunda değer artışı tespit edilen parsellere şerh konulması nedeniyle yapı kullanım ruhsatı alınmasına ilişkin süreç uzayınca Başkan Ömer Günel’in talimatıyla İmar Kanunu’nun geçici 11.maddesi doğrultusunda ruhsatlar verilmeye başlandı. Böylece Uydukent sakinlerinin bireysel elektrik abonesi olmalarının önündeki engel de ortadan kalkmış oldu. Uydukent sakinleri, yaşadıkları sorunlar ile yakından ilgilenerek çözüme kavuşturan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Uydukent Çalıkuşu Kooperatifi C3 Blok Başkanı Zülfü Uçan, “Elektrik ve ruhsat sorununu uzun yıllardır yaşıyoruz. Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel, göreve geldiği günden bugüne kadar Uydukent’in sorunlarıyla ilgilendi. Sayın Ömer Günel ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünü yaptığı çalışmalar sonucu elektrik sorunumuz çözülme noktasına geldi. Her iki belediye başkanımıza ve hükümet yetkililerimize kanayan yaramız olan elektrik sorununu çözüme kavuşturdukları için teşekkür ederim” diye konuştu.

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