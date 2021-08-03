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Nazilli'de selüloz fabrikasında patlama

DHA

Nazilli'de selüloz fabrikasında patlama


Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan selüloz fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi yaralandı.
Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan selüloz fabrikasında saat 11.30 sıralarında ufak çaplı patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Olayda hafif şekilde yaralanan 1 işçi ilk müdahalesinin ardından, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk belirlemelerde yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  Öte yandan, patlamanın işçilerin kaynak yaptığı sırada kıvılcımların  kostik tankının bulunduğu kısma sıçramasından dolayı meydana geldiği iddia edildi. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN
2021-08-03 20:18:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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