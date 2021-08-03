Karacasu'da orman yangını

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
İlçeye bağlı Alemler ve Esençay mahallerindeki ormanlık alanda saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Aydın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının dağlık ve sarp arazide olması nedeniyle ekiplerin alevlere müdahalesinin zorlaştığı bildirildi. Karadan söndürme çalışmaları sürerken, çevredeki vatandaşların kendi çabalarıyla alevlere müdahale ettiği görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Karacasu Burhan CEYHAN
2021-08-03 20:22:03
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